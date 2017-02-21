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Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret

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Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve beraberindeki Şehit yakınları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'ya ziyarette etti.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve beraberindeki Şehit yakınları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'ya ziyarette etti.

Yapılan ziyarette şehit aileleri İl Müdürü Gönül Demirsu'ya duygu ve düşüncelerini bildirerek, sorunlarını ilettiler. İl Müdürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatları gereği en kısa zamanda Toplum Yararına düzenlenecek kontenjanlarda yerleştirme yapılması konusunda yardımcı olacağını ifade etti. Kurum Hizmetleri hakkında bilgilendirilen Şehit aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler.

Öte yandan Alaplı Kaymakamı Saim Ekşioğlu Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu'yu ziyaret etti. İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından Kurum hizmetleri ile ilgili Kaymakam Saim Ekşioğlu'na bilgi sunuldu. İstihdam Seferberliği kapsamında Alaplı'da yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret

Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret

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