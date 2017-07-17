Şehit Ailelerinden Mimarlar Odası Başkanının Görevden Alınmasına Tepki

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için Ankara Mimarlar Odası tarafından...

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için Ankara Mimarlar Odası tarafından görevden alınan Mimarlar Odası Başkanı Sivas Temsilcisi Serdar İnce'ye destek verdi.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Sivas İl Temsilcisi Serdar İnce, bağlı olduğu Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için görevinden alındı. Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal dernek binasında düzenlendiği basın açıklamasında Serdar İnce'ye destek verirken, İnce'nin görevden alınmasında kullanılan "kaçak saray" ifadesine de tepki gösterdi. Hızal, "Geçtiğimiz günler de Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yazısı ile Sivas Mimarlar Odası Başkanı ve Kent Konseyi'nin başkanlığını yürüten Mimar Serdar İnce'nin Mimarlar Odası Temsilciğinden alınmasını şehit aileleri ve gaziler derneği olarak nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Ankara Mimarlar Odası'nın "kaçak saray" olarak ifade ettiği yer, Türkiye Cumhuriyetinin temsil edildiği en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu aziz milletin şanıdır, şerefidir. Bu aziz milletin şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin onurla ve gururla temsil makamı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin baş komutanının makamı ve milletin evidir. Cumhurbaşkanlığı külliyesinin kaçak saray olarak ifade eden Ankara Mimarlar Odası'nın içerisinde bulunan üyelerini tenzih ederek, şunu sormak gerekiyor. Sizler kime hizmet ediyorsunuz?, Kimlerden emir alıyorsunuz? Kimlere hesap vermek zorundasınız ki bu kararları alma ihtiyacında bulunuyorsunuz" dedi.

Hızal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler bu vatanın ekmeğini suyu, aziz şehitlerimizin kanı ile alınan aziz toprağımızın üzerine basarken hiç mi? Vicdanınız sızlamıyor. Cennet vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti devletine yapmış olduğumuz ihanetlerden vazgeçin. Bu necip milletimiz 15 Temmuz da nasıl şahlandı ise, ülkesine ve milletine yapılan hainliği er geç soracaktır. İlimizde Mimarlar Odası Başkanlığını onurla ve gururla yürüten Mimarlar Odası Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce'ye yapılan bu haksızlığın Sivaslı hemşehrilerimize, milletin makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan bir saygısızlık olarak görmekteyiz. Ankara Mimarlar Odası Şubesi'nin bu yapılan yanlışı düzelterek ülkesine, milletine ve meslektaşlarına hizmet etmek için mücadele eden Mimar Serdar İnce'nin görevine iadesinin yapılmasını istiyoruz."