Şehit Ailelerine “15 Temmuz” Ziyareti

Salihli'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Salihli'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Salihli protokolü 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti. Protokol İstanbul'da görevi sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Polis Memuru Ömer Kılıç, Batman'da, terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Nedim Erbay, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit olan uzman onbaşı Özgür Yatakdere ile Bingöl-Muş karayolundaki terörist saldırıda şehit olan Topçu Er Anıl Eruluç'un ailelerini ziyaret ederek evlerine konuk oldu. Ziyaretlerde şehitler için dua edilirken, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından ise şehit ailelerine şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı tablo hediye edildi. Ziyarete İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen katıldı.