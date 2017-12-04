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"Şehit Ailelerine Ve Gazilere Vefa" Projesi

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"Şehit Ailelerine Ve Gazilere Vefa" Projesi
Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı ile Güroymak Belediyesinin girişimleriyle başlangıcı yapılan "Güroymak Şehit Ailelerine ve Gazilere Vefa" projesi" kapsamında...

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı ile Güroymak Belediyesinin girişimleriyle başlangıcı yapılan "Güroymak Şehit Ailelerine ve Gazilere Vefa" projesi" kapsamında oluşturulan heyet, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan, Proje Koordinatörü Mahir Okay ve proje ekibi ile birlikte Gölbaşı Beldesinde ikamet eden, şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu evlatlarını vatan uğrunda şehit veren ve gazi olan fedakâr aileleri ziyaret ederek evlerine misafir oldu. Evine konuk olduğu şehit yakınları ve gaziler ile tek tek ilgilenen Alibeyoğlu, acılı ailelerle sohbet edip kederlerine ortak oldu. Şehit ve gaziler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyaret ettiği her şehit yakınına özel alaka gösteren Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Millet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizler bin bir zahmet ve özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit verdiniz. Millet olarak size vefa borcumuz var. Hakkınızı helal edin. Başımız sağ olsun" dedi.

Projeyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Alibeyoğlu, "İlçemizde önemli bir projenin daha başlangıcını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımıza minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Onlar bizler için hayatlarından olurken, geride bıraktıkları yakınlarını da kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin duygularına ortak olmak, paylaşmak ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek gerekir. Bu nedenle Güroymak Kaymakamlığı ve Güroymak Belediyesi olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında yer alacağız. Minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız" diye belirtti.

Ziyaret karşısında duydukları memnuniyeti ifade eden şehit aileleri ve gaziler, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na şükran duygularını ifade ettiler. Proje, belirli aralıklarla şehit ailelerine ve gazilerin evlerine yapılacak ziyaretlerle devam edecek.

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