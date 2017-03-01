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Şehit Ailesi İçin Yaptırılan Evin Anahtarı Başbakan Yıldırım’dan

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Şehit Ailesi İçin Yaptırılan Evin Anahtarı Başbakan Yıldırım’dan
Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'da şehit er Recep Bodur'un ailesine köylerinde yaptırılan yeni evlerinin anahtarını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'da şehit er Recep Bodur'un ailesine köylerinde yaptırılan yeni evlerinin anahtarını verdi.

Ziyaret ettiği Amasya Valiliğinde bir yıl önce Diyarbakır'daki patlamada şehit olan er Recep Bodur'un Yolyanı köyünde yaşayan annesi annesi Güldane, babası Halil ve kardeşi Muhammed ile buluşan Başbakan Yıldırım, valilik tarafından yaptırılan yeni evin anahtarlarını teslim etti.

Vali Salih Işık'tan bilgiler alan Yıldırım, şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in ailesiyle de görüşüp 15 Temmuz Şehidi Ahmet Özsoy'un anne ve babasını da evlerinde ziyaret etti.

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