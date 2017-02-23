Şehit Ailesi Ve Gazilere Ücretsiz Src Belgesi Verilecek

Edirne merkez ve ilçelerinde ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere, ücretsiz SRC kursu ve belgesi verilecek.

Edirne merkez ve ilçelerinde ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere, ücretsiz SRC kursu ve belgesi verilecek.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Edirne SRC Kursu, Edirne merkez ve ilçelerinde ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz SRC kursu ve belgesi verilmesine dair protokol imzaladı.

"Ücretsiz SRC kursu ve belgesi verilecek"

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, "Dün dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olacak bir davranış sergilendi. Edirne'de Edirne SRC kursu firma sahibi olan Cevdet Karagöz bizi ziyaret etti ve bir protokol imzaladık. Edirne SRC kursu Edirne'de bulunan tüm şehit ailelerin çocukları, kardeşleri ve gazilerin SRC kursu ve belgesi almak için destek olacaklarını ve ücretsiz vereceklerini beyan ettiler. Bugünden itibaren kursa kayıt ettirmeye başladık" dedi.

"220 kişi kurstan faydalanacak"

SRC kursundan şehit aileleri ve gaziler olarak yaklaşık 220 kişinin faydalanacağını belirten Çiftçi, "Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 bin 167 üyesi olan büyük bir sivil toplum örgütüdür. Bu kurstan faydalanacak olan yaklaşık 220 civarında şehit ailesi ve gazisi vardır. Bu kursun nihayetinde Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine müracaat eden tüm üyelerimiz bir sıra dahilinde kendi içinde yapılacak bir düzenleme ile aylık açılacak kurslara periyodik olarak katılacaklar. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 220 kişi bu kurstan faydalanıp SRC kursu ve belgelerini almış olacak" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Ali Nermin Vardar, SRC belgesinin ücretsiz olarak verilmesinin önemli olduğu belirterek, "Bizleri unutmadıkları için bizde bir hoşluk güzellik oluyor. Bizlere sahip çıkanlara teşekkür ediyorum" dedi.