Şehit Ali Şahin Dualarda Anıldı

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde teröristlerle girdiği çatışma sonucu Şehit olan Uzman Çavuş Ali Şahin'in okutulan mevlitle anıldı.

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde teröristlerle girdiği çatışma sonucu Şehit olan Uzman Çavuş Ali Şahin'in okutulan mevlitle anıldı.

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde teröristlerle girdiği çatışma sonucu Şehit olan Uzman Çavuş Ali Şahin için mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlite Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in yanısıra, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şube Başkanı Turgut Gürkaş, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Okunan mevlitin ardından Vali Hakan Güvençer ve beraberindeki heyet, Turgutlu Kabristanlığındaki Şehitliğe giderek, vatanı uğruna canı pahasına şehit düşen kahraman askerlerimizin kabirleri başına karanfil bıraktılar. Aileleriyle birlikte sohbet eden Vali Güvençer "bu vatan size ve evlatlarınıza minnettardır. Ülke olarak millet olarak her zaman sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler bu ülke için canını feda eden kahraman şehitlerimizin anne ve babaları olarak ne kadar gurur duysanız azdır. Allah Şehit kardeşlerimizin mekanı cennet eylesin" dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve beraberindeki protokol öğle namazı kılmak için gittikleri camide vefat eden Mustafa Karabulut'un da ceneze törenine katılarak yakınlarına baş sağlığım dilediler.