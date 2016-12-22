Şehit Annesine Duygulandıran Ödül

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sinop'un Başarılı Kadınları" konulu programda Sinop ve ilçelerinde...

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sinop'un Başarılı Kadınları" konulu programda Sinop ve ilçelerinde alanlarında başarılı olan kadın çalışanlar, vefakar anneler ve Sinop Dikmen Şehidi Uzman Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma dahil 18 kişi ödül aldı.

Sinop Halk Eğitim Salonunda düzenlenen programa Sinop Valisi Eşi Gülten İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Belediye Başkanı eşi Bircan Ergül, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasemin Barlak gerçekleştirdi. Barlak, "Sinoplu kadınlarımızın hayata kattıkları değerin farkında olduğumuzu ve onları yürekten desteklediğimizi ifade edebilmek için temsili olarak seçtiğimiz on sekiz kıymetli kadınımızı sizlere tanıtmak ve günün hatırası olarak onlara plaket takdiminde bulunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın rektörümüzün kıymetli katkılarıyla Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı programımıza teşrifleriniz sebebiyle hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum" dedi.

Gerze'de kendi ürettiği elektrik santraliyle gündeme oturan Kezban Karaman da gecede ödül aldı. Kezban Karaman'ın hikayesi en dikkat çeken hikayelerden olarak büyük ilgi gördü.

Ödülünü alan Kezban Karaman, "İnşallah devlet destek verirse bunu büyüteceğim. Bir de ilerde kışın üretmek için rüzgar enerjisi yapmak istiyorum inşallah devlet destek verirse" diye konuştu.

Gecenin son ödül alanı ise Dikmenli Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın annesi Emine Dolma oldu. Acılı anne Emine Dolma ödül alırken duygulu anlar yaşandı. Dolma, "Kendi isteğiyle asker olmak istedi. Askerdeyken kalmak istedi ama biz izin vermedik. Sonra tekrar kendisi asker oldu. Onu sevmeyen kimse yoktu ki herkes severdi onu. Hiç kötü bir huyu yoktu, arkadaşlarıyla bir defa bile kavga etmemişti. Nice ana kuzuları gitti, bana göre değil niceleri gitti. Onlar az emekle meydana gelmiyor. Bana göre vatana da hayırlıymış, millete de hayırlıymış, herkese hayırlı bir evlatmış, helal ekmek yemiş dürüst bir insanmış. Öbür dünya da karşımıza çıkacak, şefahatçi kılacak bize" şeklinde konuştu.

Anne Emine Dolma ve Baba Satılmış Dolma'ya Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın tarafından şehit cenazesinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm hediye edildi.

Gecenin sonunda konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, "Dikmenli şehidimize bizde gitmiştik, katılmıştık. Orada arkadaşlara söylemiştik, resimleri bir albüm haline getirin diye. Sağ olsunlar güzel bir albüm olmuş. Tabii malum acı dolu ama yine de bir hatıra olarak evlerinde bulunması kendilerini de mutlu eder. Bir toprakta şehit verilirse o toprak vatan olur, değilse vatan değildir. O anlamda şehitlerimiz vatanımızın mühürleridir. Mevla'mız öyle buyuruyor, "Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz onlar diridir, farklı bir âlemde yaşıyorlardır." Vatanımız milletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gecede ödül alanların listesi şu şekilde: Ayşe Serpil Yıldız, Berre Su Keskin, Berrin Gürleyen, Gül Ustabaş, Kadriye Göl, Kadriye Gündoğdu, Özlem Sürücü, Sevim Ünaldı, Ebru Uysal, Özlem Zoroğlu ve öğrencileri, Gülcan Külcü, Elmas Adıgüzel, Kezban Karaman, Hüsniye Çömlekçi, Emine Cebeci, Huriye Demiral, Semiye Danacı, Emine Dolma.