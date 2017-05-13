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Şehit Annesine Saray Yaptılar

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Şehit Annesine Saray Yaptılar
Amasyalı şehit Recep Bodur'un annesi için saray gibi bir ev yapma hayali gerçeğe dönüştü.

Amasyalı şehit Recep Bodur'un annesi için saray gibi bir ev yapma hayali gerçeğe dönüştü. Bodur ailesi için Amasya Valiliği tarafından adeta saray gibi bir ev inşa edildi.

15 ay önce Diyarbakır-Lice karayolunda askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada şehit olan 6 askerden biri olan er Recep Bodur'un memleketi Amasya merkeze bağlı Yolyanı köyünde hatırasının yaşaması için çeşme yaptıran Amasya Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri evleri de eski olan Bodur ailesine iki katlı yeni bir ev inşa etme kararı aldı. Yetkililerin "size yeni bir ev yapmak istiyoruz" sözü karşısında duygulanıp oğlunun da "anne sana ev yapacağım. Seni saraylarda yaşatacağım" sözlerini anımsayan anne Güldane Bodur'un da kabul etmesi üzerine geçen yıl başlanan evin inşaatı tamamlandı.

Anahtarı şehri ziyareti esnasında Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen eve 3 hafta önce taşınan Güldane - Halil Bodur çifti ile çocukları 10 yaşındaki Muhammed Emin ve 17 yaşındaki engelli Sinem vitrinle odaları şehidin fotoğraflarıyla donattı.

2,5 aylık askerken şehit olan oğlundan geri kalan "canım anam" yazılı fotoğrafıyla diğer eşyalarına bakıp duygulanan Güldane Bodur, "Saray gibi bir ev yapıldı. Oğlumun hayalleriydi bu ev. Ahtı yerde kalmadı. Vatan sağ olsun. Allah ezanımızı dindirmesin. Bayrağımızı indirmesin. Benim yavrumun rabbim güzel bir uğurda canını aldı. Peygamber ocağından peygamber kucağına uğurladım onu" dedi.

Anneler Günü öncesi İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, diğer yetkililer ve eşi Saadet Işık ile birlikte aileyi ziyaret edip hediyeler veren Amasya Valisi Salih Işık da, "Recep kardeşimiz memleketin birliği, dirliği için şehit oldu. Ondan geri kalan annesi, babası, kardeşleri bizlere emanet. Şehidimizin hayattayken anne ve babasına ev yapma hayali vardı. Bu evi bizler yaptık" diye konuştu.

Şehit Annesine Saray Yaptılar

Şehit Annesine Saray Yaptılar

Şehit Annesine Saray Yaptılar

Şehit Annesine Saray Yaptılar

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