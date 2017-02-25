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Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
BALIKESİR (İHA) – El Bab'ın güneyinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Çoban'ın cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözyaşları arasında...

BALIKESİR (İHA) – El Bab'ın güneyinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Çoban'ın cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının keşif yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ tarafından önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi memleketi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Koca Cami'nin önündeki Hürriyet Caddesi'nde hazırlanan alana getirildi. Cenaze töreninde şehidin babası İbrahim, annesi Arife, kardeşleri Mustafa ve Müşerrer Çoban gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan baba İbrahim ve anne Arife Çoban tabutun yanına getirilen sandalyede oturtuldular.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin naaşı, top arabasına konularak bir süre tören mangası ve bando eşliğinde Hürriyet Caddesi boyunca ilerledi. Ardından şehit t Astsubay Çoban'ın cenazesi Burhaniye Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra akrabaları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Altun, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, bugün ilçede vefat eden Kore Gazisi Hasan Berkan Alpan da aynı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Burhaniye’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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