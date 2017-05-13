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Şehit Astsubay Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şehit Astsubay Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesindeki operasyon sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık, İstanbul'da gözyaşları...

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesindeki operasyon sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık, İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın (32) naaşı, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan askeri cenaze aracı ile Hadımköy'deki Merkez Camii'ne getirilen şehidin cenazesini babası Cengiz ve annesi Hatice Işık ile askeri görevliler karşıladı. Yakınları ve sevenleri gözyaşı dökerken, törene şehidin yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Bahri Şamat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşınan şehit Işık'ın naaşı, Hadımköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelenk gönderdi.

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