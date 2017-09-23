Şehit Ateşi Edirne’ye Düştü

Hakkari'de Tekeli Üs bölgesine Kuzey Irak tarafından doçka ve katyuşa ile düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Sercan Fidan'ın Edirne'nin...

Hakkari'de Tekeli Üs bölgesine Kuzey Irak tarafından doçka ve katyuşa ile düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Sercan Fidan'ın Edirne'nin Meriç İlçesinin Küplü beldesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Sercan Fidan'ın bir yılı aşkın süredir sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit sözleşmeli Er Sercan Fidan'ın evlilik hazırlıkları yaptığı ve bir süre önce de babaannesinin vefat ettiği öğrenildi.