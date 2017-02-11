Şehit Ateşi Erzurum’a Düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye'nin El Bâb kentinde yaralanan ve bir süredir hastanede...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye'nin El Bâb kentinde yaralanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Erzurumlu uzman çavuş, şehit düştü. Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın şehit haberi bugün akşam saatlerinde baba ocağına ulaştı. Erzurum'un Aşkale ilçesinden olan Atalay'ın tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit olduğu ailesine bildirildi. Şehit Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın Erzurum'a getirilmesi bekleniliyor.