Şehit Başsavcı Alper’in Adı Denizli’de Yaşatılacak

Denizli'deki trafik kazasında makam şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı caddeye verilerek yaşatılacak.

Denizli'deki trafik kazasında makam şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı caddeye verilerek yaşatılacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından 15 Temmuz sürecinde darbecilere karşı başarılı ve kararlı çalışmalar yapan ve 10 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in ismi caddeye verildi. Daha önce Almelo olan caddenin ismi, Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle kardeş şehirliği iptal edilerek, belediyenin Temmuz ayı birleşiminde verilen kararla, Başsavcı Mustafa Alper'in ismi verildi.

Caddenin açılışı için düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Hollanda ile yaşanan siyasi kriz sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Almelo şehri ile olan kardeşlik anlaşmasını iptal ettiğini belirten Pamukkale Beledeiye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Bizler de Pamukkale Belediye Meclisi olarak, bu yönde almış olduğumuz karar ile de, bu ay aldığımız meclis kararı ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ/PDY karşı ilk iddianamenin hazırlanması sağlayan 15 Temmuz öncesi ve sonrasında duruşu ile devlet adamlığıyla kahraman Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adının verilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Başsavcımız Mustafa Alper, meslek hayatı boyunca kendisini hak ve hakikata adayan, görev ve sorumluluğu ile en küçük imkanı dahi emanet bilinciyle koruyup ve kollayan, adil, yürekli ve dik duruşlu bir hukuk adamıydı. Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, henüz darbe teşebbüsü devam ederken, göz altı kararları vermiş, hukuku hukuku seri bir şekilde icra etmiş ve darbe teşebbüsüne ilişkin ilk iddianameyi düzenlemiştir. 10 Mayıs 2017 tarihinde, Denizli D tipi cezaevindeki, terör örgütü mensubu tutuklu ve hükümlülerin, Denizli T Tipi cezaevine naklini nezaret etme, çıkabilecek sorunları derhal çözebilmek için cezaevine gittiği sırada, bu elim olay olmuş.

Adalet yolunda hizmet veren şehidimizin şerefle taşıdığı adalet meşalesi bizlere emanet edilmiştir" diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada, anıt için emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, caddenin hayırlı olmasını diledi. Trafik kazalarının ülkede son olmasını dileyen Karahan, maalesef birçok yiğidi, genç yaşlı insanı trafik kazalarında kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Anıt için Pamukkale Belediyesine teşekkür eden Vali Karahan, milletin kendisine verilen hizmeti unutmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri caddenin girişine Başsavcı Mustafa Alper'in fotoğrafının ve özgeçmişinin de yazılı olduğu kaideyi törenle açtı.