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Şehit Başsavcı Hakkında Paylaşım Yapan Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı

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Şehit Başsavcı Hakkında Paylaşım Yapan Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşım yapan kadın avukat...

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşım yapan kadın avukat gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in dün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine sosyal paylaşım sitesinde, "Bugün bir kez daha anladım ki ilahi adalette zaman aşımı yok. Masum insanları 3-5 çapulcunun iftirasıyla tutukla, yuvaları dağıt. Gerçek FETÖ'cüleri akla, ondan sonra kahraman olarak boy göster. Hesap günü çok yakın bize şah damarımızdan Rabbime şükürler olsun" şeklinde paylaşım yapan Ayşe Rabia Y. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen avukat Ayşe Rabia Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ayşe Rabia Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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