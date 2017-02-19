Şehit Bekçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi'ne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan bekçi İbrahim Kete, düzenlenen törenin...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi'ne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan bekçi İbrahim Kete, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan ve teröristlerin bomba yüklü araçla Savcılar Sitesi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete'nin cenazesi, kaymakamlık binası önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende İbrahim Kete'nin yakınları sinir krizleri geçirirken, cenazeye katılan vatandaşlar teröre lanet okudu.

Törene Vali Güngör Azim Tuna ile Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Milletvekilli Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgü, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Aile ve Sosyal İl Müdürü Hasan Bilici, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende Vali Güngör ve Emniyet Müdürü Tipioğlu, terör saldırısını kınayarak, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söylediler. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kete'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Törenin ardından Kete'nin cenazesi Karatepe kırsal mahallesine gönderildi.