Şehit Binbaşı Albayrak’ın Naaşı Memleketine Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine...

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi.

El Bab'da şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi saat 20.15'te askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'ndaki Askeri Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidi havaalanında yakınları ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havaalanından ambulans ve kortej eşliğinde Orhangazi'ye getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehidin cenazesi getirildiği esnada vatandaşlar hastaneye akın etti.

Öte yandan vatandaşlar şehidin kız kardeşinin Siteler Bölgesi'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırına geçerek burada aileye taziyelerini iletti.