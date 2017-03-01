  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Şehit Cengiz Topel’de Tapu Sevinci

» »
Şehit Cengiz Topel’de Tapu Sevinci
Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonucu evleri boşaltılan vatandaşlar için gerekli imar çalışmalarını tamamlayarak,...

Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonucu evleri boşaltılan vatandaşlar için gerekli imar çalışmalarını tamamlayarak, yeni tapularını teslim etti.

Tapu dağıtım törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. 150 hak sahibinin yeni tapularına kavuştuğu törende konuşan Akgül, "Toprak kaymasının yaşandığı bu bölgeyi park alanı haline getireceğiz ve sizlere bu mahalle içerisinde bulunan ve zemin etütleri, jeolojik etütleri yapılmış imara açılmasında hiçbir sıkıntı olmayan bir bölgeden tapularınızı veriyoruz" dedi.

Başkan Akgül'ün toprak kaymasının yaşandığı tarihte bölgede yapılan imar çalışmaları esnasında bir vatandaşın kendisine gelerek, "Başkanım bu sorunu nasıl çözeceksiniz?" dediğini hatırlatması üzerine hak sahipleri arasından elini kaldıran Şahin Yüksel adlı vatandaş kürsüye gelerek o gün yaşadıklarını anlattı. Hak sahibi Şahin Yüksel, "Başkanıma o gün bizleri mağdur ederseniz ahrette hesabını çoluk çocuğumla birlikte sorarız dedim. Kendisi de bana bu sorunu çözeceğini ve tapu dağıtımında bizleri de çağırarak tapularımızı teslim edeceğini söyledi. Bugün bizleri mağdur etmeden tapularımızı teslim ediyor" şeklinde konuştu.

Tapu dağıtımında konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de, "AK Parti siyasetinin merkezinde insan bulunuyor. Partimizin insan merkezli siyaset anlayışının buradaki temsilcisi de Başkanımız Mesut Akgül" açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • “Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Aykome Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Akmek Öğrencileri Sahnede01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti