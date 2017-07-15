Şehit Emniyet Müdürü Baba Evinde Mevlitle Anıldı

FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması...

FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın evinde Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz 2016'da vatan hainlerinin kalkıştığı darbe girişimi sırasında Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi'nde görevli olan 4. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan, şehadetinin 1. yılında babası Ramazan Baysan'ın Beyköy'deki evinde okunan mevlit ile anıldı. Mevlite Vali Zülkif Dağlı, Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, Ufuk Baysan'ın meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Düzce Müftüsü Selami Emen'in yaptığı duaya mevlite katılanlar "amin" dedi.