  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Şehit Emniyet Müdürü Baba Evinde Mevlitle Anıldı

» »
Şehit Emniyet Müdürü Baba Evinde Mevlitle Anıldı
FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması...

FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın evinde Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz 2016'da vatan hainlerinin kalkıştığı darbe girişimi sırasında Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi'nde görevli olan 4. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan, şehadetinin 1. yılında babası Ramazan Baysan'ın Beyköy'deki evinde okunan mevlit ile anıldı. Mevlite Vali Zülkif Dağlı, Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, Ufuk Baysan'ın meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Düzce Müftüsü Selami Emen'in yaptığı duaya mevlite katılanlar "amin" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:43
  • Yürüyüş Sırasında Üzerine Bayrak Örterek Yere Yattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:38
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Yüzbinlerce İnsan Havadan Görüntülendi15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
  • Fetö’ye Meydan Dayağı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:28
  • Efsane Futbolcular 15 Temmuz Şehitleri İçin Sahaya Çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Polis Bariyerini Aşan Yüzlerce Kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Koştu15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Ömer Halisdemir’in İsmi Mali’de Yaşatılıyor15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  • Kısıklı Meydanda Bomba Araması15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:18
  • İnegöl’de Orman Yangını15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
  • Yürüyüşte Fetullah Gülen’in Boynuna Urgan Geçirilen Kuklası Dikkat Çekti15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti