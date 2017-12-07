Şehit Er Onur Boztemir Şahadetinin 8. Yılında Dualarla Anıldı

2009 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er...

2009 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Onur Boztemir için Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyünde şahadetinin 8. yılında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Düzenlenen Mevlit programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile Yaylımlı köyü halkı katıldı. Yaylımlı Köyünde Vali Kalkancı'yı ve beraberindeki heyeti Şehit Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir, şehidin kardeşleri ve köy halkı karşıladı.

Öğle namazının ardından Yaylımlı Köyü Camiinde başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, Şehit Er Onur Boztemir ve bütün şehitler için dualar edilip, vatanın ve milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulunuldu.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Kalkancı, Şehit Jandarma Er Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir'e ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek köyden ayrıldı.

Şehit Jandarma Er Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir, mevlidi şerife katılan Vali Kalkancı'ya ve tüm davetlilere teşekkür etti.