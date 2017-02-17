Şehit Erhan Öztürk’ün Adı O Okulda Da Yaşatılacak

26 Ağustos'ta Cizre'deki hain bombalı saldırıda şehit düşen Uşaklı polis memuru Erhan Öztürk'ün adı Uşak 1 Eylül ilköğretim okulunda da yaşatılacak.

26 Ağustos'ta Cizre'deki hain bombalı saldırıda şehit düşen Uşaklı polis memuru Erhan Öztürk'ün adı Uşak 1 Eylül ilköğretim okulunda da yaşatılacak.

Uşak merkez 1 Eylül ilköğretim okulunda, okul yönetimi, okul aile birliği ve hayırseverlerin desteği ile zeka sınıfı açıldı. Sınıfın adına Cizre'deki hain saldırıda şehit düşen Erhan Öztürk'ün ismi verildi. Tüm hazırlıkları tamamlanan zeka sınıfının açılışını Şehit Polis Erhan Öztürk'ün babası Metin Öztürk ve annesi Emine Öztürk gerçekleştirdi.

Açılış töreninde duygu dolu anlar yaşanırken şehit Erhan Öztürk'ün anne ve babası öğrencilerle birlikte kütüphaneyi inceledi. Baba Metin Öztürk; "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin ve şehit oğlumun isimlerinin ilelebet yaşaması ve gelecek nesillerin onları örnek alması için güzel hizmetler gerçekleşiyor. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum." Dedi.

Bu anlamlı açılış törenine Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, şehit aile yakınları, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.