  • BIST 88.588
  • Altın 144,245
  • Dolar 3,6234
  • Euro 3,8482
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 7 °C

Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

» »
Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'un adının verildiği hastane 215 milyon liraya mal oldu. 1 Mart'tan itibaren taşınma işlemlerinin başlanacağı hastanede bir ay içerisinde hasta kabulüne başlanacak.

Vali Necmettin Kılıç ve AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan yeni hastanede incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'inde hazır bulunduğu ziyarette hastanenin çeşitli bölümlerini gezen Vali Kılıç ve milletvekili Ceylan, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Amaçlarının Çorum'u sağlık alanında cazibe merkezi yapmak olduğunu belirten milletvekili Ceylan, yeni hastane ile birlikte Çorum'dan hasta sevkini minimum düzeye indirerek, diğer illerdeki hastalara hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Hastanenin adının 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'un adının verildiğini hatırlatan milletvekili Ceylan, "Erol Olçok bir kahraman. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Hemşehrimiz şehit Erol Olçok'un adını hastanemize verdik. Tabelaları geldi, kısa sürede montajı yapılacak. İnşallah onun adını ve anısı da memleketinde yaşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Hastane hakkında da bilgiler veren Ceylan, 151 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede bin 294 araçlık otoparak, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane, hastane bünyesinde çalışan personel için kreş bulunduğunu dile getirdi.

Hastanenin tefrişatı için 64 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklayan Ceylan, alınacak tıbbi cihazlarla birlikte hastaneye 500 milyon liralık yatırım yapılacağının altını çizdi.

Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğini dile getiren Ceylan, "Mevcut hastanemizde aynı anda 30 ameliyat ameliyat yapılabilecek. Ayrıca hastanemiz her açıdan mevcut hastanemizden daha büyük olacak. Son teknoloji cihazlarla akıllı hastane konseptinde hizmet verecek olan bu sağlık yatırımını Çorum'a kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Yeni hastane taşınma sürecinin ardından kısa sürede hizmete girecek. Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Devlet Hastanesi olarak ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'de aynı fonksiyonla hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca hastaneye ikinci bir KVC Merkezi kurulacak. Hastanemizde ayrıca meslek hastalıkları ilgili yeni bir birim kurulacak. Bu alanda Ankara'da yapılacak olan testler Çorum'da yapılacak. Bu sayede iş ve zaman kaybının önüne geçilecek" diye konuştu.

Vali Necmeddin Kılıç ise, Türkiye'nin sağlık alanında önemli reformlara imza attığını dile getirdi. Vali Kılıç, fiziki ve teknolojik alt yapısı ile hastanenin dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirtti. Kılıç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehir hastanesi konseptinde inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haymana’dan Halep’e Yardım Eli20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Başkan Kadıoğlu, Dal Ve Çolak Ailelerinin Mutlu Gününe Ortak Oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Taklacı Güvercinle Ödül Kazandı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • Başkan Ankara’dan Eli Dolu Döndü20 Şubat 2017 Pazartesi 17:53
  • İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Mastöb, Gençliğin Değişen Düzeni Anlatıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
  • Milletvekili Çaturoğlu, Ereğli-devrek Yolunu İnceledi20 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Bisiklet Topluluğunun Balkan Turu Devam Ediyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Mhp Erzurum İl Başkanı Karataş, Referandum İçin ‘Evet’ Dedi20 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Ak Partili Vekilden Chp’li Başkana Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti