Şehit Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 800 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi tamamlandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişiminde oğluyla birlikte şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'un adının verildiği hastane 215 milyon liraya mal oldu. 1 Mart'tan itibaren taşınma işlemlerinin başlanacağı hastanede bir ay içerisinde hasta kabulüne başlanacak.

Vali Necmettin Kılıç ve AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan yeni hastanede incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı, İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'inde hazır bulunduğu ziyarette hastanenin çeşitli bölümlerini gezen Vali Kılıç ve milletvekili Ceylan, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Amaçlarının Çorum'u sağlık alanında cazibe merkezi yapmak olduğunu belirten milletvekili Ceylan, yeni hastane ile birlikte Çorum'dan hasta sevkini minimum düzeye indirerek, diğer illerdeki hastalara hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Hastanenin adının 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok'un adının verildiğini hatırlatan milletvekili Ceylan, "Erol Olçok bir kahraman. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Hemşehrimiz şehit Erol Olçok'un adını hastanemize verdik. Tabelaları geldi, kısa sürede montajı yapılacak. İnşallah onun adını ve anısı da memleketinde yaşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Hastane hakkında da bilgiler veren Ceylan, 151 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede bin 294 araçlık otoparak, 800 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, 30 ameliyathane, hastane bünyesinde çalışan personel için kreş bulunduğunu dile getirdi.

Hastanenin tefrişatı için 64 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklayan Ceylan, alınacak tıbbi cihazlarla birlikte hastaneye 500 milyon liralık yatırım yapılacağının altını çizdi.

Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğini dile getiren Ceylan, "Mevcut hastanemizde aynı anda 30 ameliyat ameliyat yapılabilecek. Ayrıca hastanemiz her açıdan mevcut hastanemizden daha büyük olacak. Son teknoloji cihazlarla akıllı hastane konseptinde hizmet verecek olan bu sağlık yatırımını Çorum'a kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Yeni hastane taşınma sürecinin ardından kısa sürede hizmete girecek. Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Devlet Hastanesi olarak ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'de aynı fonksiyonla hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca hastaneye ikinci bir KVC Merkezi kurulacak. Hastanemizde ayrıca meslek hastalıkları ilgili yeni bir birim kurulacak. Bu alanda Ankara'da yapılacak olan testler Çorum'da yapılacak. Bu sayede iş ve zaman kaybının önüne geçilecek" diye konuştu.

Vali Necmeddin Kılıç ise, Türkiye'nin sağlık alanında önemli reformlara imza attığını dile getirdi. Vali Kılıç, fiziki ve teknolojik alt yapısı ile hastanenin dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirtti. Kılıç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehir hastanesi konseptinde inşa edildiğini sözlerine ekledi.