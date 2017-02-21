  • BIST 88.925
  • Altın 143,409
  • Dolar 3,6296
  • Euro 3,8235
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Şehit Eşinin Parkasını Giydi

» »
Şehit Eşinin Parkasını Giydi
Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı Türk bayrağına sarılı...

Bab bölgesinde mayın temizliği sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla memleketi Tekirdağ'a getirildi. Şehidin eşi İşcan'ın parkasını giyerken, 17 aylık bebeği babasının silah arkadaşlarının kucağında olan biteni anlamaya çalıştı.

El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı, uçakla Çorlu Havaalanına getirildi. Şehidin parkasını giyen eşi Hafife Özden İşcan, askeri yetkililer ve alanda hazır bekletilen sağlık personeli tarafından teskin edildi. Şehidin silah arkadaşlarının kucağında babasının tabutunu taşıyan helikoptere bindirilen 17 aylık Yiğit bebeğin ağlaması, törene katılanları da gözyaşlarına boğdu.

5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehidin eşine sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Çorlu Havaalanına getirilen Şehit Yunus İşcan'ın naaşını Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın naaşı ile eşi Özden ve 17 aylık Yiğit'i taşıyan helikopter baba ocağı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Şalgamlı Mahallesi'ne gitmek üzere Çorlu Havaalanından ayrıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kahramanlar Diyarından Adana’ya Şehitler Köprüsü"21 Şubat 2017 Salı 15:38
  • Türkiye Gazetesi’nin Acı Günü21 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Kardak Kayalıklarında İnceleme21 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Şehitliğe 30 Yıl Sonra Bayrak Asıldı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Güneş Çıkınca Denize Koştular21 Şubat 2017 Salı 14:23
  • Omü’den Bir Uluslararası Proje Daha21 Şubat 2017 Salı 14:18
  • Amasya Elmasına Rakip Çıktı21 Şubat 2017 Salı 14:03
  • Ölümün Secdede Yakaladığı Yaşlı Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı21 Şubat 2017 Salı 13:58
  • Erzincan’da Sürek Avı21 Şubat 2017 Salı 13:58
  • Çomü’de 70 Akademisyen Bylock’cu Çıktı21 Şubat 2017 Salı 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti