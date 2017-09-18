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Şehit Ferhat Kaya anıldı

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Şehit Ferhat Kaya anıldı
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve ailesi tarafından düzenlenen anma programı ile Şehit Polis Memuru Bekir Ferhat Kaya, şehit oluşunun 2'nci yıl dönümünde dualarla anıldı


Şehit  Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi tarafından dernek binasında yemek ikramı yapıldı. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Garnizon Komutanı Vekili Ünal Gençoğlu, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Vekili Ahmet Güneş, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Mahmut Çetin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Atanur Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Ataman Sümer, Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Müdürü Selami Kaynakhan, Şehit aileleri ve Gaziler katıldı. 

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehit Bekir Ferhat Kaya hakkında bilgiler aktardı. Kırıkkale İl Vaizi Hilmi Keleş tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualardan sonra şehidin ailesi tarafından taziye dilekleri kabul edildi. Dernekteki program Kırıkkale şehitliğinde Bekir Ferhat Kaya'nın kabri ziyaret edilerek, Atatepe Cami din görevlisi Murat Çiğiltepe tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla son buldu.

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