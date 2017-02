Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı Başladı

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain saldırının büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in anısına özel olarak, Türkiye...

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain saldırının büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in anısına özel olarak, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonunda, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin destekleriyle "Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı" düzenlendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonunda, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi'nin destekleriyle şehit polis Fethi Sekin'in anısına özel olarak düzenlenen "Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı" Urla Cumhuriyet Meydanı'nda start aldı. İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Jandarma Komutanı Binbaşı Cemil Erdemir, Urla Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sporcular ve yarış severler de yarışı ilgiyle izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Sekin'in özgeçmişinin okunmasının ardından Urla Müftüsü Ali Ünal, şehit polis Fethi Sekin ve tüm şehitlerimiz için dua etti.

"Aradığımız ruh Fethi Sekin'de"

"Bazen bir gazeteci, bazen bir astsubay, bazen de bir trafik polisi, bir kahraman çıkıyor ve hainlerin tüm planlarını altüst ediyor. Bazen ismi Hasan Tahsin oluyor, bazen Ömer Halis Demir, bazen de Fethi Sekin. Tüm ülke; gözlerinde yaş, boğazında yumruk, yüreğinde ateş, tek yürek, tek nefes oluyor" diyerek konuşmasına başlayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, şöyle konuştu: "Yurdu yaşatmak için kahramanlar can veriyor. Kahramanlarımız sayesinde hainler sinsi planlarını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecekler. Bizler de tıpkı Fethi Sekin gibi uyanık olacağız. Dikkatli olacak, risk alacak ve sorumluluk üstleneceğiz. Bizler de tıpkı Fethi Sekin gibi bu vatan için işimizi iyi yapacağız. Vatanımızı işte bu ülke aşkı ve görev bilinciyle ayakta tutacağız. Her birimiz bu ruh ve bilinçle hareket edersek, ülkemizi kendimize emanet edebiliriz. Fethi Sekin Türkiye'nin içindeki iyiyi uyandırdı. O, beylik tabancasıyla kalaşnikoflu teröristleri etkisiz hale getirirken bizler için bir şeyler yaptı. Bizleri korudu, hem de canı pahasına. İçimizdeki iyiliği hatırlattı. Aradığımız ruh Fethi Sekin'de. İhtiyacımız olan ruh onun ruhunda. Her zaman söylediğimiz gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, küçük hesapları bir kenara bıraktıkça içeride veya dışarıda belli şer odaklarının etkisinde kalmadıkça 80 milyon olarak bu terörü yenebiliriz. Bizlere düşen görev vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımızın emanetlerine, çocuklarına sahip çıkmak. Türkiye Motosiklet Federasyonuna bu anlamlı yarış için şahsım ve Urlalılar adına çok teşekkür ediyorum. Bu yarış diğer yarışlardan farklı olacak. Bu yarış kalbi vatan için, millet için atan kahramanımız adına start alacak. Kahramanımızın cesareti her zaman hafızalarımızda ve yüreklerimizdedir."

"Kahramanlık destanı"

"Ülkelerin tarihleri kahramanlıklarla zenginleşir" diyen İzmir Vali yardımcısı Ahmet Ali Barış da "Bu müsabaka vesilesiyle kahraman şehit polisimizi tekrar rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ailesine yeniden başsağlığı diliyorum. Bu müsabakaya katılan tüm sporculara da başarılar diliyorum" dedi. Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise, "Şehit polis Fethi Sekin, elinde beylik tabancası ile karşısındaki teröristlere verdiği mücadele bir kahramanlık destanıdır. Görüntüler hepimizin hafızasında ve eminim ki hainlerin de hafızasında. Bu milletin evlatlarının gerektiğinde hepsinin bir Fethi Sekin, Ömer Halis Demir, Muhammed Safitürk olacaklarının, hepsinin bu vatan bu ülke için devletin yollarına yol olacaklarını farkına varmaları lazım. Bu devlet bu şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Gazilerin, gözünü kırpmadan ölüme yürüyenlerin hürmetine ayaktadır ve hep ayakta kalacaktır. Türk Milleti dünya üzerinde var olduğundan bu yana bağımsız devleti ile var olmuştur, hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamamıştır ve yaşamayacaktır da. Bu kahraman evlatları ile her zaman ayakta kalacaktır. Bizlere düşen onların emanetlerine, canlarını verdikleri ülkü uğruna; bölünmeden küçük ayrılıklar peşinde koşmadan vatanımıza devletimize milletimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Milli birlik ve beraberlik ülküsünün etrafında birleşerek bu devleti sonsuza dek ayakta tutmaktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu.

Ödül töreni yapılacak

Yarışlara 46 motosiklet, 5 ATV sporcusu kayıt yaptırdı. Yarışçılara verilen brifing sonrasında yarışın magazin startı verildi. İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın bayrakları ile start alan sporcular antrenman ve sıralama yarışları için TitusFeronia Motor Sporları Kulübü tesislerine gitti. 4 kilometrelik orman ve 1.2 kilometrelik ekstrem seyirci etaplarında ter dökecek olan yarışçılar 5 tur sonunda kupalarına yarın yapılacak olan ödül töreninde kavuşacak.