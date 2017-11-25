Şehit İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ, memleketi Çorum'un İskilip ilçesine...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ, memleketi Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Harun köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'daki otopsinin ardından şehit imamın cenazesi uçakla Ankara'ya gönderildi. Bozdağ'ın cenazesi buradan karayoluyla gece memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirilerek Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde hastane önünde toplanan yüzlerce vatandaş "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Apo'nun itleri yıldıramaz bizleri", "Bayrağa uzanan eller kırılsın", "İmama uzanan eller kırılsın", "Polise uzanan eller kırılsın", "Askere uzanan eller kırılsın", "Öğretmene uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Evladının acısına daha fazla dayanamayan baba gözyaşlarını tutamadı

Son kez ilçeye bağlı Harun köyüne getirilerek baba ocağında helallik alınan Bozdağ'ın al bayrağa sarılı tabutu cenaze töreninin yapılacağı alana götürüldü. Evladının naaşı morgdan alınırken ve evlerinin önünde helallik alınırken güçlükle ayakta duran baba Süleyman Bozdağ, evlat acısına daha fazla dayanamayarak şehit cenazesini taşıyan aracın evden ayrılışı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Acılı babayı protokol üyeleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Satı ve Süleyman çiftinin üç çocuğundan birisi olan Ramazan Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

"Bir Ramazan gider bin Ramazan gelir"

Şehit imamın baba ocağında helallik alındığı sırada açıklama yapan İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, "Evladımız, din görevlimiz görev başında hain, alçak terör örgütünün maalesef genç yaşında şehit edildi. Bir Ramazan gider bin Ramazan gelir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanı asla bölemez ve parçalayamazlar. Biz biriz. Birbirimizi seviyoruz. Aynı bayrağın altında, aynı dinin mensupları olarak aynı kıbleye yönelen insanlarız. Bu çapulculara meydanı bırakmayız. Tıpkı yavrumuz Ramazan gibi. Ramazan bu topraklarda büyüdü. Buralarda ömrünü geçirdi. Ramazan'a hakkınızı helal edin. Aziz vatanımızı her türlü düşmandan muhafaza eylesin. Şehadet şerbeti içen makamların en yücesine ulaşan bur kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Allah birliğimize, dirliğimize göz dikenleri fırsat vermesin. Bu düşmanlığı yapanları kahru perişan eylesin" dedi.

Cenaze törenine Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra binlerce kişi katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde terör örgütü PKK'ya lanet yağdı.

Bozdağ'ın cenazesi öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.