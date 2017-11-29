Şehit İtfaiye Erinin Oğluna Başkanlık Makamında Sürpriz Doğum Günü

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 2 Eylül 2015 günü 100. Yıl Mahallesi'ndeki çatı yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü...

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 2 Eylül 2015 günü 100. Yıl Mahallesi'ndeki çatı yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Ömer Türk'ün oğlu Burhan Türk'ü doğum gününde yalnız bırakmadı. Başkan Saraçoğlu, doğum günün kutlanacağından haberi olmayan şehit itfaiye eri Ömer Türk'ün oğlu 12 yaşındaki Burhan Türk için makam aracını tahsis etti. Okul çıkışında sürpriz bir şekilde Belediye Başkanı'nın makam aracı ile alınan Burhan Türk'ü, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu karşıladı. Başkanlık makamının kendisi için süslendiğini gördüğünde Burhan ve ailesi şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Doğum günü pastası kesilmesinin ardından okul takımına kaleci olarak seçilen Burhan Türk'e Başkan Saraçoğlu tarafından kaleci eldiveni ve krampon hediye edildi.

Bu sürpriz doğum günü kutlamasına Burhan Türk'ün sınıf arkadaşları, öğretmeni, annesi ve kardeşi ve babasının itfaiyeci arkadaşları katıldı.

Saraçoğlu ile bol bol fotoğraf ve selfie çekip sohbet eden çocuklar, Başkan Saroçoğlu'na teşekkür ettiler.