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Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak

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Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak
Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucunun Payas ilçesinde bir sokakta yaşatılacak.

Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucunun Payas ilçesinde bir sokakta yaşatılacak.

26 Kasım 2014 tarihinde Hatay'ın Payas İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıkan yangına müdahale sırasında şehit olan İtfaiyeci Mehmet Kapucu'nun adı Karacami Mahallesindeki sokağa verildi. Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarihli toplantısında 82 sayılı karar ile Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Adlandırma Komisyonuna havale edilen Payas İlçesi Karacami Mahallesi "Plaj Sokak" isminin "Mehmet Kapucu Sokak" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak

Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak

Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak

Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak

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