Şehit Karaman’ın Ailesine Şehadet Beratı Verildi

Tunceli'de gerçekleşen helikopter kazasında şehadet mertebesine erişen Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın ailesine şehadet beratı takdim edildi.

Tunceli'de gerçekleşen helikopter kazasında şehadet mertebesine erişen Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın ailesine şehadet beratı takdim edildi.

Şehadet beratı taktimi için ailenin yaşadığı ev gerçekleştirilen ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve eşi Emine Gözen, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ ve eşi Erengül Üstündağ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Necip Çarıkçıoğlu ve eşi Nermin Çarıkçıoğlu katıldı.