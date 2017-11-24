Şehit Kaşıkçı’nın İsmi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Yaşayacak

Çanakkale'de, Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada ağır yaralanarak 30 Kasım 2016 tarihinde şehit düşen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın ismi,...

Çanakkale'de, Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada ağır yaralanarak 30 Kasım 2016 tarihinde şehit düşen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın ismi, düzenlenen törenle Çanakkale Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezine verildi.

Şehit Kıvanç Kaşıkçı'nın isminin Sağlıklı Yaşam Merkezine verilmesi için, şehidin doğum gününde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Şehit Kıvanç Kaşıkçı'nın ailesi ve kentliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende ilk olarak Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın özgeçmişi okunurken, ardından Şehit Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ramazan Kaşıkçı'nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Arif Gökçe Kaşıkçı ve tüm şehitler için dua okurken, sonrasında Başkan Gökhan Şehit Kaşıkçı'nın doğum günü olması nedeni ile ailesine çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından törende konuşma yapan Başkan Gökhan, "Bugün anlamlı bir günde, 23 Kasım'da, yani şehidimizin doğum gününde, adına yaraşır bir tesise adını vermek için bir araya geldik. Eğer yaşasaydı bugün 34 yaşında olacaktı. 34 yaşında olamadı ama uzun yıllar bu tesiste yaşayacak. Birçok sayısız başarılar ile dolu bir hayatı var. Yaptığı ve başardığı birçok şey var ama bir konu çok dikkat çekici. Yaralanıyor ve tedavi olduktan sonra tekrar görevine dönüyor. Halbuki gitmeyebilirdi. Tam tersine tam iyileşmeden cepheye gidiyor ve Suriye'de şehit oluyor" dedi.

Tören için özellikle Şehit Kaşıkçı'nın doğum günün seçtiklerini belirten Başkan Gökhan, "Biraz önce şehidimizin ailesine verdiğim çiçekler de doğum günü çiçekleridir. Şehidimizin doğum günü kutlu olsun. Şehitler ölmez, o yaşıyor. Onun için 23 Kasımlarda doğum günün kutlamaya devam edeceğiz. Ama bunu hamaset olsun diye değil, bilincimizi kaybetmemek için yapacağız. Yani Türk olma bilincini ve bu vatan için mücadele etmemiz gerektiği bilincini unutmamak için onu hatırlayacağı ve anacağız" dedi.

Başkan Gökhan'ın konuşmasının ardından Şehit Kaşıkçı'nın ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte tabela açılışı gerçekleştirilirken, tören Çanakkale Belediyesi tarafından Şehit Kıvanç Kaşıkçı ve tüm şehitlerin ruhu için yapılan pilav ikramı ile son buldu.