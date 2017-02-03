  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Şehit Komando Memleketine Uğurlandı

» »
Şehit Komando Memleketine Uğurlandı
Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, düzenlenen törenle...

Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Komando Onbaşı Mesut Yaşar, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut yaşar (25), 48 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün şehit oldu. Şehit komando için 12. Hava Üst Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Komando Yaşar'ın naaşı memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Törene Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, şehidin yakınları, askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Komando Memleketine Uğurlandı03 Şubat 2017 Cuma 21:48
  • Osmaniye’de “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Projesi Başladı03 Şubat 2017 Cuma 18:58
  • Muhtarlık Maaşıyla Suriyelilere Yardım Etti03 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Başkan Hasan Tahsin Usta’dan Milletvekili Özel’e: “Osmanlı Torununa Dil Uzatmayın”03 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Yök Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er: “Yök Sisteminin Çökeceğini Düşünenlerin Beklentisi Boşa Çıktı”03 Şubat 2017 Cuma 18:13
  • İstanbul Valiliği Kentte Miting Yapılabilecek Alanları Açıkladı03 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Kentsel Dönüşüm İçin Eylem Yapan Mahalleli İle Polis Arasında Arbede Çıktı03 Şubat 2017 Cuma 17:38
  • Ambulans Helikopterler 2 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Havalandı03 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • 3 İl İçin Elektrik Kesintisi Uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Madenciler ‘Beyaz Melekler’ Kurtarma Ekibi Kurdu03 Şubat 2017 Cuma 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti