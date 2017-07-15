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Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

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Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Mahmut Yılmaz için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Mahmut Yılmaz için tören düzenlendi.

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende saygı duruşunun ardında şehit Yılmaz'ın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Uğuraçan köyüne uğurlandı. Törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

Şehit Korucu Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

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