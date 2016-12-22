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Şehit mezarlarına gül

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Şehit mezarlarına gül
Tokat'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Şehit Mezarları Gül Olsun' Projesi'nin tanıtımını yapan İl Müdürü Özdemir, "Şehit ailelerinin isteklerini yerine getiriyoruz" dedi

Tokat'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Şehit Mezarları Gül Olsun' Projesi'nin tanıtımı düzenlenen programla yapıldı. İnci Park'ta düzenlenen programa Vali Cevdet Can ve eşi Naime Can, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade ve Garnizon Komutanı Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, protokol mensupları ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

MEZARLAR ÇİÇEKLERE BEZENECEK
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, proje hakkında bilgiler verdi. Şehitlik mertebesinin yüceliğinden bahseden Özdemir, Tokat ve ilçelerindeki vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerin, ailelerinin istekleri doğrultusunda  mezarlarının çiçeklerle bezeneceğini söyledi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise konuşmasında terör örgütlerinin hain saldırılarını lanetledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler ruhuna duaların okunduğu programda,  Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Demirel ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Güleç, günün anısına Milletvekili Beyazıt’a tablo takdim etti. Programda Vali Can ve eşi Naime Can, şehit aileleri ile sohbet ederek, yakından ilgilendi.

Taner YEŞİLSU-TOKAT

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