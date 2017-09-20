Şehit Necmettin Öğretmenin Babası Siha’ları Çağımızın Ebabil Kuşlarına Benzetti

Güçlükle büyütüp okuttuğu oğlunu geçtiğimiz yaz 23 yaşında memleketine dönerken teröre kurban veren şehit babası Hamit Yılmaz, oğlunun katillerinin...

Güçlükle büyütüp okuttuğu oğlunu geçtiğimiz yaz 23 yaşında memleketine dönerken teröre kurban veren şehit babası Hamit Yılmaz, oğlunun katillerinin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) kullanılarak imha edilmesini "Rabbim Ebabilleri'ni yolladı ve benim şehit öğretmenim Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı" sözleriyle değerlendirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde hayatını devam ettiren baba Yılmaz, geçtiğimiz yaz okullar kapandıktan sonra görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de bölücü terör örgütü tarafından kaçırılıp şehit edilen 23 yaşındaki oğlu Necmettin Yılmaz'ın acısını yaşıyor. Köyün merkez mahallesinde yaşayan baba Yılmaz, sık sık oğlunun kabrine giderek dua ediyor. Okulların açıldığı bu günlerde hüznü bir kat daha artan baba Yılmaz, Necmettin öğretmenin kalemi yüzünden katledildiğini belirterek "Kalemin kırılması demek, bütün dünyanın kırılması demektir" dedi.

Oğlunun katillerinin geçtiğimiz aylarda Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) yapılan operasyon sonucunda imha edildiğini ifade eden Yılmaz, "Ben insansız hava araçlarına Ebabil diye sesleniyorum, onlara benzetiyorum. Rabbim Ebabilleri'ni yolladı ve benim şehit öğretmenim Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Teröristlerin katledilmesi bizi onurlandırdı" diye konuştu.

"Milli İHA'lardan gurur duyuyoruz"

İnsansız Hava Araçları'nın terörle mücadelede kullanımının artmasının yüreklerine su serptiğini, bu araçların milli olmasından ise ekstra bir gurur duyduklarını ifade eden baba Yılmaz, "Devamını isteriz. Bu teknolojinin devletimiz taraftarından sürekli kullanılmasını isteriz. Bu olaylarda da kullanılması bizim için onur ve gurur verici" şeklinde konuştu.

SİHA'larla ilgili siyasi arenada yaşanan tartışmalara girmek istemediğini belirten baba Yılmaz, "Ben siyasete girmek istemiyorum. Herkes bu memleketin evladı. Onlar siyasi görüşlerini dile getiriyor. Ben bu konulara girmek istemiyorum. Benim temennim bayrağımın, devletimin ve milletimin bekasıdır. Gerisi teferruattır. İnsansız hava araçları ve milli jetlerin, uçaklarımızın ve her türlü teknolojik ürünlerimizin artması dilek ve temennimdir" ifadelerini kullandı.

"Kan biran önce memleketimizden uzak olsun"

Böyle bir acıyı hiçbir bilgi ve belgenin dindiremeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Dünyada kalemler kırılmasın. İnsanoğlu zayıf yaratılmış. Kendi iradesine sahip olsun. Kan biran önce memleketimizden uzak olsun. Kimsenin yüreği yanmasın. Terör, ülkemizin bir sıkıntı ve belası. İnşallah bu bela başımızdan bir gün defolur gelir. Dış devlet oyunlarına gelmeyip birlik ve beraberlik temenni ediyorum ben. Benim varlığım bile devletim için, bayrağım için. Rabbime sığınırım. Ben bunların dışında hiçbir siyasi görüş ve entrikayı kabul etmiyorum. Benim temennim Rabbim bizim bayrağımızı göklerden indirmesin. İnşallah devletimiz baki olsun, milletimiz zaferle donatılsın."