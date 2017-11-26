Şehit Nuri Pamir'de geleneksel buluşma

Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nca gelenekselleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında okulda daha önce görev yapmış ve yeni görevde olan tüm öğretmenler bir araya geldi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde köklü okullarından Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, vefat eden öğretmenlere dua ile başladı. Hazırlanan sunular izlendi, şiirler okundu. Öğretmenler duygu ve düşüncelerini dile getirip, anılarını paylaştılar, hatıralarını canlandırdılar. Günü anısına etkinliğe katılan öğretmenlere okul atkısı hediye edildi.

BUGÜN ÇOK BAHTİYARIZ

"Ömrünü insan yetiştirmeye adamış toplumun en fedakar insanı olan öğretmenlerimiz için ne yapılsa değerdir" vurgusu yapan Okul Müdürü Lokman Mum, "İnsan yetiştirmek çok kutsal bir görevdir. İlkokul öğretmenlerimizi hiçbir unutmayız. İşte 64 yıllık geçmişi olan Çarşamba'nın en köklü ilkokullarından olan okulumuzda önceki yıllarda görev yapan öğretmenlerimizi hatırlamanın vefa borcu olduğu duygusuyla bu etkinliği yapıyoruz. Her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan öğretmenlerimizi bu anlamlı günde misafir etmenin onurunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

EMEKLİ OLAN MÜDÜR VE

ÖĞRETMENLERDE KATILDI

Etkinliğe önceki yıllarda okulda müdür olarak görev yapan Cemil İnce, Habib Alan öğretmenlerden Candan Öktem, Şefika Karacan, Fehmi Yazıcı, Nebahat Yazıcı, Davut Zeren, Kamuran Keleş, Bedri Açıkel, Yaşar Taşsümer, İhsan Mercimekçi, Rıfat Adatepe, Yusuf Kılınç, Faruk Karadeniz, Yaşar Yön, Melek Şahin, Yasemin Kar Zorlu ve okulda şu an görev yapan öğretmenler katıldı. Okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çekiminden sonra, gelecek yıl buluşmak ümidiyle vedalaşırdılar.

Köksal ÖNER