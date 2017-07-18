  • BIST 105.718
  • Altın 140,717
  • Dolar 3,5240
  • Euro 4,0770
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

» »
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Şanlıurfa'da toplanan bir grup vatandaş ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılarak...

Şanlıurfa'da toplanan bir grup vatandaş ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesine sert tepkiler devam ediyor. Siverek'te bir araya gelen vatandaşlar ve STK temsilcileri, Ulu Cami'de ikindi namazının ardından şehit öğretmen için gıyabi cenaze namazı kıldı. İlçe Müftüsü Burhan Barut tarafından şehit için edilen duanın ardından basın açıklaması yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, teröristlere ve destekçilerine lanet okudu. Aslanparçası, "23 yaşındaki bir fidanı solduran, ailesine tarifi imkansız bir acı yaşatan ve naaşına dahi saygı göstermeyen alçaklara lanet olsun. İnsan yaşamını hiçe sayan ve katliamlarla etrafına korku salmaya çalışan PKKlı teröristlere lanet olsun. Necmettin'imizin katillerine lanet olsun" dedi.

PKK'lı teröristlerin daha önce de bu tür eylemleri olduğunu hatırlatan Aslanparçası, "Yaşadığımız bu olay ne yazık ki ilk değildi. Var oluş gayesi ölmek ve öldürmek olan terör örgütü PKK, kardeşimizden sonra Lice'de bir baba ve oğlunu, Şırnak'ta da bir çobanı kaçırıp katletti. Kardeşimizin katlinden sonra Tunceli'den yükselen bir sesle, Ali Rıza Güder'in cümleleriyle tekrar soruyoruz. Daha hayatının baharında, annesiyle babasıyla yaşayacak bir ömrü olan 23 yaşındaki bu öğretmenden ne istediniz?" diye konuştu.

Toplanan grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı18 Temmuz 2017 Salı 18:48
  • Tika’dan Meksika’da Kız Çocukları Barınma Evine Dikiş Atölyesi18 Temmuz 2017 Salı 18:38
  • Şırnak’ta ’15 Temmuz Öncesi Ve Sonrası’ Paneli18 Temmuz 2017 Salı 18:33
  • Yarış Tayları Ev Fiyatına Alıcı Buldu18 Temmuz 2017 Salı 18:33
  • Kastamonu’da Yumurta Büyüklüğünde Yağan Dolu Paniğe Neden Oldu18 Temmuz 2017 Salı 18:28
  • Seyir Halindeki Otobüsün İçi Suyla Doldu18 Temmuz 2017 Salı 18:23
  • İbb: “Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Yangın Meydana Geldi”18 Temmuz 2017 Salı 17:53
  • Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi18 Temmuz 2017 Salı 17:43
  • Hdp’li İki Vekil Hakkında Yakalama Kararı18 Temmuz 2017 Salı 17:33
  • Bıçaklanan İmamla İlgili Flaş İddia18 Temmuz 2017 Salı 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti