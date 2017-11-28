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Şehit Öğretmenler İçin Fidan Diktiler

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Şehit Öğretmenler İçin Fidan Diktiler
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları, şehit öğretmenler için okul bahçesine fidan dikti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları, şehit öğretmenler için okul bahçesine fidan dikti.

AK parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Cafer Yener İlkokulu bahçesine 10 adet mavi servi çamı dikti. Okul Müdürü Sarıkan, "Okulumuz kurucu müdürü İsmail Çubukçu ve görevi başındayken yakalandığı amansız hastalıkta kurtulamayarak vefat eden Şükrü Adıgüzel ve şehit öğretmenlerimiz Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın adına dikilen fidanlarımız bize emanet. Onlara gözümüz gibi bakmak bizim vazifemiz. Kendilerini rahmetle anıyoruz" dedi.

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