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Şehit Öğretmenler Unutulmadı

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Şehit Öğretmenler Unutulmadı
Batman'da şehit edilen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ve Tunceli-Pülümür'de şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde...

Batman'da şehit edilen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ve Tunceli-Pülümür'de şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmenler Şenal Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz Kahta GAP Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından anıldı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilmeden önce söylediği ve sosyal medyaya yüklediği "Magusa Limanı" isimli türkü öğrenciler tarafından seslendirildi. Öğrenciler ellerinde şehit öğretmenler Şenal Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ile bu türküyü seslendirdi.

Öğrenciler Aybüke ve Necmettin öğretmeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını ifade etti.

Kahta GAP Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Kadir Hanbay, "Şehit olan arkadaşlarımız Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz arkadaşımızı anmak istedik. Kahta GAP Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul idaresi olarak bir etkinlik düzenledik. Biz onları bugün aramızda fiziki olarak göremiyoruz ama ruhen her zaman kalbimizdeler. Yaptıkları unutulmaz unutulmayacaktır. Terör olayı onları bizden fiziken ayırdı ama bizim birbirimize olan bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor" dedi.

Öğrencilerin, Şenay Aybüke Yalçın'ın duygu yüklü parçasını seslendirmesiyle duygulandığını ifade eden Kahta GAP Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Özbek, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle başta müzik öğretmenimiz Kadir Hanbay olmak üzere sevgili öğrencilerimiz, son dönemde şehit olan Şenay Aybüke hocamla Necmettin hocamı anarak özellikle Şenay hocamın bu duygu yüklü parçasını seslendirmeleri bizleri de duygulandırdı. Bu vesile ile hem şehadete ermiş olan bu değerli öğretmenlerimizin hem de şu anda meslekte olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

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