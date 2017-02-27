Şehit Oktay Dursun Kabri Başında Dualarla Anıldı

Antalya Kemer-Göynücek Jandarma Komutanlığında görevi sırasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun, ölüm yıldönümünde mezarı...

Antalya Kemer-Göynücek Jandarma Komutanlığında görevi sırasında elim bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

27 Şubat 1997 tarihinde vatani görevini yaptığı Antalya ili Kemer ilçesi Göynücek Jandarma Karakolunda nöbeti esnasında meydana gelen elim bir olay neticesi şehit olan Jandarma Er Oktay Dursun şehadetinin 20. yılında Bafra'nın Harız Mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.

Şehit J. Er Oktay Dursun'un anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

Bafra Tahirağa Mescidi İmamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.