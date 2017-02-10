Şehit Olan Arkadaşını Kurtarmak Uğruna Gazi Oldu

Suriye'nin El Bâb bölgesinde arkadaşını kurtarmak isterken gazi olan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve beraberindeki bir heyet...

Suriye'nin El Bâb bölgesinde arkadaşını kurtarmak isterken gazi olan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve beraberindeki bir heyet tarafından ziyaret edildi.

Suriye'nin El Bâb bölgesinde önceki gün DEAŞ'lı grubun saldırısında 5 askerimiz şehit olurken, 15 asker ise yaralanmıştı. Yaralı askerlerden Eskişehirli Teğmen Levent Fevzi Göztaşı getirildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2 yıl önce mezun olarak ilk görev yeri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesine atanan 24 yaşındaki teğmenin geçici görevle El Bâb bölgesine gönderildiği bildirildi.

Yaralı Teğmen Göztaşı'nı tedavi gördüğü hastanede Eskişehir Valisi Azmi Çekil, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgenaral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında olayı anlatan Teğmen Göztaşı, çok fazla ağrısının olmadığını belirterek, "Yaralı bir arkadaşımı kurtarmak istediğim sırada beni de vurdular. Onu çekemedik. Ondan sonra şehit oldu. Ben ufak sıyrıklarla atlattım. Allah'a şükür büyük bir sıkıntımız yok" dedi.

Yaralı askere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik ise, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Yaralı askerlerin sağlıklarına kavuşmalarına sevindiklerini dile getiren Vali Çelik, "Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah şehitlerin mekanlarını cennet etsin. ailelerine ve bütün millete sabır versin. Sizlerinde can sağlığına kavuşmanıza da sevindik. Allah şifa versin, iyi görünüyorsun diye konuştu.

Yaralı askerin "Siz de zahmet ettiniz" cümlesine karşı komutanları "Sizlerin yaptığınızın yanında bizim yaptığımız ne zahmet olacak" şeklinde cevap verdi.