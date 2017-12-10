  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Selçuklu’yu Meram’la Buluşturacak

» »
Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Selçuklu’yu Meram’la Buluşturacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu ilçesini Meram bölgesiyle buluşturacak Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu ilçesini Meram bölgesiyle buluşturacak Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Meram'ı doğrudan Selçuklu bölgesine bağlayan yeni arterler oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram ilçesini daha önce Fatih Caddesi üzerinden Beyşehir Çevre Yolu'na bağladıklarını anımsattı. Fatih Caddesi - Beyşehir Çevre Yolu kesişimine köprülü kavşak yapılarak trafik sorununun önemli oranda halledileceğini kaydeden Başkan Akyürek, "Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nden Şefik Can Caddesi'ne doğrudan bir bağlantı vermeyi planlıyorduk. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi olarak planladığımız ve şu anda çalışmaya devam ettiğimiz bu caddeyle de Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Havzan bölgesi ve Meram Yeni Yol, Şefik Can Caddesi'ne bağlanmış olacak. Trafik, Şefik Can Caddesi'nden de devam ederek düzgün bir şekilde Rauf Denktaş Caddesi'ne, oradan da Sille Yolu ile buluşmuş olacak. Böylece Beyşehir Çevre Yolu yoğunluğunu Şefik Can Caddesi üzerinden Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ile Sivaslı Ali Kemal Caddesi'ne bağlayarak azaltmış olacağız. Hatta Rauf Denktaş Caddesi'nden buraya dönüş vererek bu caddeden Beyşehir Çevre Yolu'na çıkmadan Meram içlerine, Havzan Mahallesi'ne, Meram Yeni Yol ve Meram Eski Yola ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız" dedi.

30 metre genişliğindeki cadde 2018 yılında açılacak

Başkan Akyürek, 30 metre genişliğinde, yeşil alanı ve kaldırımlarıyla güzel bir cadde planlandığını ve Şefik Can Caddesi'ne ulaşım için yıkılması beklenen sayılı binaların kaldığını aktararak, "Onların da kaldırılmasıyla inşallah 2018 yılı içinde cadde faaliyete geçecek. Şefik Can Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi arasındaki ulaşımı da yeni kavşak düzenlemesiyle birlikte sağlamış olacağız. Oradaki cadde konusunda Selçuklu Belediyemizin de önemli katkısı oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köpek Balıkları Ve Piranaları Elleriyle Besliyor10 Aralık 2017 Pazar 12:38
  • Sanat Aşkı Engel Tanımıyor10 Aralık 2017 Pazar 12:38
  • Büyükşehir Belediyesi’nde Yılın Son Meclisi Toplanıyor10 Aralık 2017 Pazar 12:33
  • Yıldırım’da ‘Kriz Yönetim Üssü’10 Aralık 2017 Pazar 12:33
  • Kızılay Şubesinden Tekerlekli Sandalye Yardımı10 Aralık 2017 Pazar 12:28
  • Sakarya’nın Yeni Su Kaynağında Geri Sayım Başladı10 Aralık 2017 Pazar 12:23
  • Lodos Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi10 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • Eyüpsultan’da Sağlık Hizmetleri Paneline Yoğun İlgi10 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • Kazak Basın Heyeti Antalya`da.10 Aralık 2017 Pazar 12:13
  • Batman Havalimanı Bir Ayda 51 Bin 229 Yolcu Uçtu10 Aralık 2017 Pazar 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti