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Şehit Ömer Halisdemir İçin Bursa’dan Niğde’ye Pedal Çevirdi

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Şehit Ömer Halisdemir İçin Bursa’dan Niğde’ye Pedal Çevirdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için 30 Haziran'da bisikletiyle Bursa'dan yola çıkan...

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için 30 Haziran'da bisikletiyle Bursa'dan yola çıkan öğretmen Yasin Karadavut, Niğde'ye geldi. Karadavut, "15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına böyle bir program düzenledim" dedi.

Bursalı öğretmen Yasin Karadavut, "Devleti Kuran Sultanlardan Devlet-i Kahramana" projesi kapsamında memleketi Bursa'dan bisikletle 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek üzere Niğde'ye geldi. Öğretmen Karadavut, burada Bursa Gürsu'dan kendisini uğurlayan Belediye Başkanı Mustafa Işık ile buluştu. Başkan Işık ve Karadavut, Halisdemir'in mezarında dua ettikten sonra proje ile ilgili açıklamalarda bulundular. Bu tür projelerle 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yaklaşık 15 gün önce başlattığımız "Devleti Kuran Sultanlardan Devlet-i Kahramana" projemiz dahilinde 15 gün önce Yasin Karadavut hocamızı Bursa Saltanat Kapımızdan yolcu ettik. Bugün de kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde karşılamış olduk. Yaklaşık bin kilometre bisiklet ile pedal çevirerek şehidimizin kabristanına ulaştı. Biz de kendilerini yalnız bırakmayarak onun yanında olduk. İnşallah şehidimize dualarımızı okuyup, onun da şefaatine nail olacağız. Projemiz Yasin Karadavut hocamızın projesiydi. Biz sadece belediye olarak kendisine destek verdik. Bizler yerel yöneticiler olarak 15 Temmuz'u halkımız ile birlikte sıcak tutuyoruz ama bunları da sürekli anımsatmak için buna benzer projeler yapmalıyız. Projemizin ilk ayağında Yasin Karadavut hocamızı buraya gönderdik. İkinci adımında da yine 15 Temmuz'da şehit olan iki kardeşimizin ailesi Gürsu'da ikamet ediyor. Onlar adına park yaptırarak şehitlerimizin adını yaşatacağız" dedi.

Yasin Karadavut ise, "Devleti Kuran Sultanlardan Devlet-i Kahramana projemizi 5 ay öncesinden zihnimde canlandırdım. Daha sonra teferruatlarını düşündüm. Destek konusunda Mustafa Işık Başkanıma başvurdum. Kendileri gerçek bir vatan evladıdır. Bisikletle bin kilometre yol geldim. Yol üzerinde Çukurkuyu'ya gittiğimi duyan vatandaşlarımız çok ilgilendi. Bu projede bana maddi manevi desteklerinden dolayı Gürsu Belediye Başkanımız Mustafa Işık'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehit Ömer Halisdemir İçin Bursa’dan Niğde’ye Pedal Çevirdi

Şehit Ömer Halisdemir İçin Bursa’dan Niğde’ye Pedal Çevirdi

Şehit Ömer Halisdemir İçin Bursa’dan Niğde’ye Pedal Çevirdi

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