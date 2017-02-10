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Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı

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Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı
Şehit Ömer Halisdemir adına düzenlenen futbol maçında dostluk kazandı.

Şehit Ömer Halisdemir adına düzenlenen futbol maçında dostluk kazandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesince şehit Ömer Halisdemir adına Kahramanmaraş Onikişubat Stadı'nda oynanan dostluk maçında Onikişubat İdmanyurdu Spor'la Niğde Bor Çukurkuyu Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Onikişubat İdmanyurdu Spor Teknik Direktörü Akif Arslan bu karşılaşmanın maneviyatının yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün hem Kahramanmaraş için hem Türk tarihi için önemli günlerden bir tanesi. Milli mücadelemizin 97. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu maça bizde takım olarak katılıyoruz. Konuk takımımızda Niğde Bor Çukurkuyu Belediyespor. Çukurkuyunun bizim için anlamı 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit düşen Ömer Halisdemir'in memleketinin takımı. Daha önce bu iki takım kardeş takım ilan edilmişti. Bugün de bu dostluk maçında bir araya geldik."

Fair-play çerçevesinde oynanan müsabaka 2-2 berabere biterken, iki takım oyuncuları el ele vererek tribünleri selamladı.

Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı

Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı

Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı

Şehit Ömer Halisdemir Maçında Dostluk Kazandı

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