Şehit Ömer Halisdemir Parkı Açılıyor

Şehzadeler Belediyesinin Kuşlubahçe Mahallesinde yaptığı ve geçtiğimiz meclis toplantısında 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ismini alan park, 3 Mart...

Şehzadeler Belediyesinin Kuşlubahçe Mahallesinde yaptığı ve geçtiğimiz meclis toplantısında 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ismini alan park, 3 Mart Cuma yapılacak olan törenle hizmete açılıyor.

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz aylarda Kuşlubahçe Mahallesinde yapımına başladığı, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan parkın açılış töreniyle ilgili olarak Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bilgi verdi. Uzun yıllar atıl durumda olan alana park alanı park haline getirerek halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Kuşlubahçe Mahallemizin girişinde bulunan boş alan kötü bir görüntü oluşturuyordu. Halkımızın da bizden bir sosyal yaşam alanı talebi vardı. Mahallemizin de ciddi eksiklikleri arasında yer alıyordu. Teknik ekiplerimiz yaptıkları çalışma ile hızlı bir şekilde bir proje hazırlayarak bu atıl alanda yeni bir park yapımı çalışmalarına başladı. Tamamen belediyemizin imkânları ile yapmış olduğumuz parkımıza 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca şehit düşen kahramanımız Astsubay Ömer Halisdemir ismini verdik. Atıl durumda olan alanda tamamen belediyemizin imkânları ile yapmış olduğumuz parkımızın yapımında 200 kamyon dolgu malzemesi serimi, çocuk oyun alanı için 290 metrekare kauçuk montajı, 250 metre uzunluğunda 453 metrekare kauçuk zeminli koşu yolu, 150 metrekare gezinti yolları ve oturma alanlarına kayrak taşı döşemesi, bin 300 metrekare hazır rulo çim, 166 adet ağaç ve farklı bitkiler, 4 bin 704 adet çalı, 720 adet mevsimlik çiçek dikimi, dekoratif peyzaj düzenlemesi 4 ton dolomit taşı ve 4 ton curuf kullanılarak parkın zeminin oluşturduk. Bunun yanı sıra parkımızın içerisine de 5 adet kamelya, 14 adet çöp kovası, 11 adet bank montajı, 750 metre damlama sulama hattı ile bin 300 metrekarelik alana otomatik sulama sistemini kurarak parkımızı halkımızın kullanımına sunduk. Tamamen belediyemizin imkânları ile yapmış olduğumuz parkımız toplam 257 bin 704 lira bedelle tamamlanmıştır. Nasip olurca 3 Mart Cuma günü saat 12.00'de açılışını yapacağımız Şehit Astsubay Ömer Halisdemir parkımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.