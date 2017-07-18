Şehit Ömer Halisdemir’in Kardeşi Şavaş Halisdemir Ve Şehit Erol Olçok’un Eşi Nihal Olçok Programa Katıldı

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok Sakarya'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Ben onların yanına gidene kadar unutmayacağım" dedi.

Şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok Sakarya'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, "Ben onların yanına gidene kadar unutmayacağım" dedi.

Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen "Karanlığı Aydınlatanlar" isimli program geniş katılımla gerçekleşti. Programa Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ve şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok konuşmacı olarak katıldı. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Gençlik Merkezi Şehir Tiyatrosu ekibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro ile canlandırdı. Bu sırada vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Halisdemir: "Hepsi inşallah haklarını helal eder"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, konuşmasına, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı. Bir daha 15 Temmuz gibi olayların olmaması temennisinde bulunan Savaş Halisdemir, "İnşallah bir daha böyle 15 Temmuz gibi günler yaşamayız. Buradan abimin şehitliğini ziyaret eden bütün insanların hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle aslında teker teker ilgilenmek isterdik ama yoğunluk nedeniyle hepsiyle ilgilenemiyoruz. Ama bir anımı anlatmak istiyorum, Almanya'dan gelen bir amca, torunu, oğlu ve gelinleriyle önce şehitliğe gelip dualarını edip sonra babamı ziyarete geldiği zaman o zaman sokakta görevli askerler bekliyordu. Ben dışarı sokağa dolaşmak için çıktığım zaman amcanın orada yalvarışlarını gördüm, uzak yerden geldim ne olursunuz göreyim diye. Ve amcayı içeri almadıklarını gördüm, amcanın yanına gittim. Amcanın yanına gittiğimde, amca ağlıyordu. O kadar üzüldüm, duygulandım ki gittim amcanın elini öptüm. Görevlilere bırakmalarını söyledim. Sonrasında amcayı görüştürdüm babamla. Amca çıktığı zaman yanıma gelerek dedi ki; sen beni görüştürmeseydin ben buradan çıktığımda yolda giderken kalp krizi geçirir dayanamazdım, Allah razı olsun, dedi. Bu tür insanlar tanıdık Allah hepsinden razı olsun, isteriz ki hepsiyle tek tek ilgilenmek ama günlük 7-8 bin kişi geldiği için yoğunluktan dolayı hepsiyle ilgilenemiyoruz. Hepsi inşallah haklarını helal eder, buradan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Olçok: "Ben onların yanına gidene kadar unutmayacağım"

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok da dün Macaristan'da düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programına katıldığını söyledi. Macaristan'da FETÖ'nün okullarının kapatılmadığını belirten Nihal Olçok, "Beni programa devam ettikleri zaman açık davet yapın, FETÖ okulları mensuplarını da çağırın belki sağ ve solumda getirdiklerimi görürlerse kalplerinde bir şey kımıldar, dedim. Unutmak, unutmamak ve unutturmamak, bunun sizde karşılığı nasıl bilmiyorum ama bu salonda çok fazla anne var, onlar unutulmayacağını, nasıl da unutturmayacağını da biliyor. Gündüz unutuyorsanız rüyası var, rüya yoksa kıyafeti var, kıyafeti yoksa sesi var, sesi yoksa dostu, arkadaşı var. Ben onların yanına gidene kadar unutmayacağım. Burada ayakta, karşınızda oluyor olmam, ölmediğim anlamına gelmiyor" diyerek, "Eskisi gibi gülemiyorum, yemek yiyemiyorum, bir gün olacak diye bekliyorum, inşallah rabbim çok uzatmaz" dedi.

"15 Temmuz'la Sakarya Muhaberesi'nin hiçbir farkı yok"

Olçok sözlerinin devamında, "Silivri'de davalarda iken karşı tarafa baktım bir tane hanımefendi. Başörtülü bir bayan. Çok ağlıyordum onu görünce sustum. Ya o tarafta olsaydım. 19 yıllık eşiniz 19 yıllık eşim için günün birinde size deselerdi ki yıllarca takiye yaptı. Bir de o tarafta olmak vardı. Ramazan'dı, Cuma günüydü çok uzun bir yolculuktu, Silivri uzak. Orucumu açmadan kabristana gittim. Erol Olçok, Abdullah Olçok siz başınızı toprağa koydunuz ama bizim de başımızı göğe erdirdiniz. Hayat sahnesi aynen böyle. Kimimize rollerin iyisi düşer, kimimize kötüsü düşer. Önemli olan şeytanın bizi getireceği, dünyalık vaatler ile makamlar ile bizi bir yere getirmek istediği oyunlara gelmemek. Bunlar bizim için çok önemli fırsatlar, 15 Temmuz. Rabbim bize belki Müslüman bu tip şeyleri unutmaz ama kuluz gafletimiz var, üstü küllenen bir şeylerin küllerini attırdı. Bu bayrağın renginin kırmızı olduğu kadar o gördüğümüz toprağın rengi de kırmızı. Biz bugün bu topraklarda nice 15 Temmuzlar yaşadığımız için bugün buradayız. Benim için 15 Temmuz ile Bedir'in, 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nın, 15 Temmuz'la Sakarya Muhaberesi'nin hiçbir farkı yok. Sadece tarihi daha yakın. Bir tık da annelik var tabi evlat kısmı. Benim hakkım bu millete ve bu ümmete helaldir. İnşallah sizde bana helal edersiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nİhal Olçok, kendi yazdığı ve 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesini anlattığı "Şehitoğlu Şehit" isimli kitabını imzaladı.