Şehit Ömercan Açıkgöz Hatıra Ormanı Açıldı

Sinop'ta "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehidi Ömercan Açıkgöz Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı.

Sinop'ta "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehidi Ömercan Açıkgöz Hatıra Ormanı" açılışı yapıldı.

15 Temmuz Şehidi Ömercan Açıkgöz Hatıra Ormanı açılış törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Ardından, Ömercan Açıkgöz'ün öz geçmişi okundu ve fidan dikildi.

Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı açıklamada, "15 Temmuz-16 Temmuz'a bağlayan gece Külliye'de şehit olan Sinoplu bir kardeşimiz var. İsmi Ömercan Açıkgöz. Kendisinin mezarı Ayancık ilçesi Büyükdüz köyünde bulunmaktadır. 15 Temmuz haftasında kendisini 2 defa ziyaret ettik. Bugün kendisini anısına bir hatıra ormanı yapmak istedik. Burada bir hatıra ormanı canlandırdık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum" dedi.

Açılışa ayrıca İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Fidan dikimi ile program son buldu.