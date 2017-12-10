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Şehit Osman Börklüoğlu Anıldı

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Şehit Osman Börklüoğlu Anıldı
Bir yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Osman Börklüoğlu,...

Bir yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Osman Börklüoğlu, Polis Evi'nde düzenlenen programla anıldı.

Kayseri Polis Evi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Gamze Çiçek Börklüoğlu ile yakınları ve polis memurları katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan programda, ilahiler okunduktan sonra dua edildi.

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