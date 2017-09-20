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Şehit Polis Aybek İçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Tören Düzenlendi

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Şehit Polis Aybek İçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Tören Düzenlendi
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehit polis Aybek'in ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Gaziosmanpaşa'da 5 gece bekçisi ve 2 polis memuru, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ateş açarak Anıl Kaan Aybek isimli polis memurunu şehit etmişti. Şehit polis için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit polislerin aileleri ve meslektaşları katıldı. Törende şehidin ailesinin gözyaşları döktüğü görüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Törende bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Gaziosmanpaşa ilçesinde araçları durdurma suretiyle uygulama yapan görevli polislerimizin "dur" ihtarına uymayan bir araçtan yapılan silahlı saldırı sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek şehit olmuştur. Olayın hemen sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olan 2'si yaralı halde toplam 3 şahıs yakalanmıştır. Şehit Anıl Kaan dün gece İstanbul'da yaşayan annelerin babaların sabah büyük bir heyecan içerisinde okula gidecek çocukların evlerinde rahatça istirahat edip güvende olamaları için görev başında olan binlerce polisten biriydi. O da her polis gibi vatandaşlarımızın can güvenliği için zalimlerle yüz yüze gelmeyi ve onları adalet önüne çıkarmayı vazife edinen bir kahramandı. Polisin görevi ibadet gibidir. Yüce Allah bizlere bir ayette adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. "Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar" diye buyurur. Bu emirleri uygulamak görevinin hakkını veren her polis için günlük görevlerinin sıradan bir parçasıdır. Bu nedenle inanıyorum ki yüce Allah'ın bu emirlerini yerine getirirken şehit olanlar mükafatların en güzeline erişmiş olurlar. Bayrağımıza rengini veren şehirlerimize selam olsun. Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor kendilerini minnet ve şükranla anıyorum milletimizin başı sağolsun" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz şehit polis memuru için dua etti. Şehit polis Anıl Kaan Aybek'in naaşı ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'ne götürülmek üzere emniyet müdürlüğünden uğurlandı.

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