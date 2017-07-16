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Şehit Polis İçin Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Tören Düzenlendi

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Şehit Polis İçin Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Tören Düzenlendi
Tuzla'da bir hırsızla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Tuzla'da bir hırsızla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin 6 yaşındaki oğlunun tören boyunca babasının fotoğrafına sarıldığı görüldü. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın naaşı törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Tuzla'da dün gece yarısı bir hırsızla yaşanan kovalamaca esnasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ali Yıldız, annesi Kezban Yıldız ve eşi Emine Yıldız başta olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, meslektaşları ve yakınları katıldı. Evli ve iki erkek çocuk babası şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında alana getirildi. Saygı duruşuyla başlayan cenaze töreni şehit polis Yıldız için yapılan dualarla devam etti.

Törende bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Dünyadaki görevini onurlu bir şekilde tamamlayan Battal Yıldız şehitlik mertebesine yükselmiştir, mekanı cennet olsun. Böylesine bir mesleği hakkıyla yaparak nihayetini şehadetle tamamlamıştır. Şunun da bilinmesini isterim, bu toplumun birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Şehidimizin eşi bizim kardeşimiz, çocukları da bizim çocuklarımızdır. Onlara ve şehidin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit polisin, Hasan İlyas (6) ve Mehmet Ali (2) adında iki oğlu olduğu öğrenildi. 6 yaşındaki Hasan İlyas'ın tören boyunca babasının fotoğrafına sarıldığı görüldü.

Yıldız'ın naaşı yapılan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

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