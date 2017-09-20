Şehit Polis Memuru Anıl Kaan Aybek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek, Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek, Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek (22) için Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletvekilleri, Vali Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, askeri erkan, şehit polisin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede taziyeleri, şehit polisin babası emekli polis Çetin Aybek kabul etti. Şehit polis, kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin gidişi sırasında şehit polisin annesi Hülya ve kardeşi Merve Aybek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye katılan yüzlerce vatandaş, hep birlikte tekbir getirerek "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.