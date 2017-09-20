  • BIST 104.697
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,4725
  • Euro 4,1668
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 37 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Şehit Polis Memuru Anıl Kaan Aybek Son Yolculuğuna Uğurlandı

» »
Şehit Polis Memuru Anıl Kaan Aybek Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek, Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Anıl Kaan Aybek, Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Anıl Kaan Aybek (22) için Küçükköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletvekilleri, Vali Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, askeri erkan, şehit polisin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede taziyeleri, şehit polisin babası emekli polis Çetin Aybek kabul etti. Şehit polis, kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin gidişi sırasında şehit polisin annesi Hülya ve kardeşi Merve Aybek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye katılan yüzlerce vatandaş, hep birlikte tekbir getirerek "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Barosu’ndan Avukatlar İçin Yeşil Pasaport Atağı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
  • Kdz. Ereğli’de Çok Sayıda Mahalle Ve Köy Karantina Altına Alındı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:33
  • Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:20 Eylül 2017 Çarşamba 17:28
  • Vali Gül, Gıda Toptancıları Kooperatifi Üyeleri İle Bir Araya Geldi20 Eylül 2017 Çarşamba 17:28
  • Başkan Keskin, Yeni Devlet Hastanesinde İncelemelerde Bulundu20 Eylül 2017 Çarşamba 17:23
  • Sivas Türküleri Ve Oyun Havaları Kitabının Tanıtımı Yapıldı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:18
  • (Düzeltme) 500 Yıllık Ağacın İçinden Çıkan Hayvan İskeleti Şaşırttı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:18
  • Battalgazi Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:18
  • Yörükler Yaren Gecesi Düzenleyecek20 Eylül 2017 Çarşamba 17:18
  • Irak Türkmen Birliği: ’Kerkük Unutulmasın"20 Eylül 2017 Çarşamba 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti